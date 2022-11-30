У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму
У Волгограді сьогодні, 30 листопада, на кордоні Кіровського та Радянського районів спалахнув великий склад пластикової продукції.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Пожежі присвоєно другий ранг складності, на місці з ночі працюють десятки одиниць техніки та понад сто пожежників.
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Повідомлення про пожежу у Кіровському районі надійшло близько 03:30. На вулиці Самарській, у двоповерховому цегляному будинку розміром 100×80 метрів горіла пластикова продукція.
Станом на 07:50 площа пожежі становила вже 1500 квадратних метрів.
Місцеві ЗМІ зазначили, що подібних пожеж, рівних за площею і отруйністю диму, що виділяється, у Волгограді не було вже дуже давно.
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- 30.11.2022 11:34
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