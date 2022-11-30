У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму

У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму
У Волгограді сьогодні, 30 листопада, на кордоні Кіровського та Радянського районів спалахнув великий склад пластикової продукції.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Пожежі присвоєно другий ранг складності, на місці з ночі працюють десятки одиниць техніки та понад сто пожежників.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Повідомлення про пожежу у Кіровському районі надійшло близько 03:30. На вулиці Самарській, у двоповерховому цегляному будинку розміром 100×80 метрів горіла пластикова продукція.

Станом на 07:50 площа пожежі становила вже 1500 квадратних метрів.

Місцеві ЗМІ зазначили, що подібних пожеж, рівних за площею і отруйністю диму, що виділяється, у Волгограді не було вже дуже давно.

  • 6
  • 30.11.2022 11:34
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:34
У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму
Світ
11:16
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Світ
11:03
Невідомий літак завдав удару по базі вагнерівців в Африці
Україна
10:52
Кидають сотнями, як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом
Світ
10:12
Может ли Ripple быть оружием банков против Bitcoin?
Україна
10:06
На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП
Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Світ
08:37
США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Україна
07:58
Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків
Світ
07:07
У Росії під Брянськом палає нафтосховище
Світ
19:36
Влада Ірану погрожувала футболістам збірної перед матчем зі США на ЧС-2022
Світ
19:05
Китай закрив порти для кораблів з російською страховкою
Україна
18:23
Морози в Україні вб'ють до 100 тисяч російських військових: експерт назвав причини
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Україна
16:28
НАТО може передати Україні тактичні винищувачі та комплекси ППО Patriot

Головне

Світ
11:16
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Україна
10:52
Кидають сотнями, як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом
Україна
10:06
На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП
Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Світ
11:03
Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу
Світ
08:44
Євросоюз знову не зміг узгодити стелю цін на російську нафту через Польщу
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму
Світ
30.11.2022 11:34
ТОР
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Світ
30.11.2022 11:16
ТОР
Невідомий літак завдав удару по базі вагнерівців в Африці
Світ
30.11.2022 11:03

Популярне

ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
29.11.2022 15:02
ТОР
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
30.11.2022 11:16
ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
28.11.2022 17:35

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com