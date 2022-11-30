ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Євросоюз хоче використати заморожені активи Центрального банку Росії для отримання прибутку, який можна було б направити на відновлення України.

Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, ЄС переведе ліквідні активи російської держави, заморожені через санкції, до фонду, що активно керуватиметься для отримання «стабільного та справедливого чистого прибутку», який спрямують на відновлення України.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з планом, базові активи не будуть конфісковані на постійній основі, їх повернуть російській державі у разі підписання мирної угоди.

«Росія має заплатити за свої жахливі злочини, включаючи злочин агресії проти суверенної держави. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби, щоб змусити Росію заплатити», — заявила в середу президент комісії Урсула фон дер Ляйєн.

ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, що зберігаються на рахунках російського Центрального банку на початку конфлікту. Згодом Росія заявила, що санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів із золотовалютних резервів Центробанку.