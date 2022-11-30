ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України

ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

Євросоюз хоче використати заморожені активи Центрального банку Росії для отримання прибутку, який можна було б направити на відновлення України.

Про це пише Financial Times.

Згідно з пропозицією Європейської комісії, ЄС переведе ліквідні активи російської держави, заморожені через санкції, до фонду, що активно керуватиметься для отримання «стабільного та справедливого чистого прибутку», який спрямують на відновлення України.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Згідно з планом, базові активи не будуть конфісковані на постійній основі, їх повернуть російській державі у разі підписання мирної угоди.

«Росія має заплатити за свої жахливі злочини, включаючи злочин агресії проти суверенної держави. Росія та її олігархи мають відшкодувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо засоби, щоб змусити Росію заплатити», — заявила в середу президент комісії Урсула фон дер Ляйєн.

ЄС та його союзники заморозили валютні резерви на сотні мільярдів доларів, що зберігаються на рахунках російського Центрального банку на початку конфлікту. Згодом Росія заявила, що санкції заморозили близько 300 мільярдів доларів із золотовалютних резервів Центробанку.

  • 10
  • 30.11.2022 17:03
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
17:19
Міноборони призначило нового гендиректора “Мотор Січі”
Світ
17:03
ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України
Україна
16:35
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Світ
11:34
У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму
Світ
11:16
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Світ
11:03
Невідомий літак завдав удару по базі вагнерівців в Африці
Україна
10:52
Кидають сотнями, як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом
Світ
10:12
Может ли Ripple быть оружием банков против Bitcoin?
Україна
10:06
На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП
Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Світ
08:37
США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною організацією
Україна
07:58
Під Мелітополем вночі гучно прилетіло по розташуванню мобіків
Світ
07:07
У Росії під Брянськом палає нафтосховище
Світ
19:36
Влада Ірану погрожувала футболістам збірної перед матчем зі США на ЧС-2022
Світ
19:05
Китай закрив порти для кораблів з російською страховкою

Головне

Україна
16:35
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Світ
11:16
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Україна
10:52
Кидають сотнями, як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом
Україна
10:06
На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП
Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Україна
16:02
ДБР затримало соратника Сальдо, що керував ЖКГ у Херсоні
Світ
15:47
Угорщина заблокувала участь України в засіданні глав МЗС країн НАТО
Світ
11:30
Папа Римський заявив про жорстокість чеченців та бурятів в Україні: Росія офіційно відреагувала
Світ
11:03
Катар і Німеччина домовилися про довгострокову угоду щодо постачання газу
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Міноборони призначило нового гендиректора “Мотор Січі”
Україна
30.11.2022 17:19
ТОР
ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України
Світ
30.11.2022 17:03
ТОР
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Україна
30.11.2022 16:35

Популярне

ТОР
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
30.11.2022 11:16
ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
29.11.2022 15:02
ТОР
Після смерті Макея Лукашенко замінив кухарів, обслугу та охорону
28.11.2022 17:35

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com