Міноборони призначило нового гендиректора “Мотор Січі”

Міноборони призначило нового гендиректора “Мотор Січі”

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Новим генеральним директором підприємства "Мотор Січ" призначено Олексія Нікіфорова, в той же час Вячеслава Богуслаєва звільнено з посади наказом міністра оборони.

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Крім того, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів Ради директорів.

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Натомість обраний новий склад наглядової ради та його голова – заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, який уже провів перше засідання. До новоутвореної наглядової ради підприємства також увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко і Юрій Шаповал.

«Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» розвиватитиметься та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», – наголосили в Міноборони.

Як повідомляли Vlasti, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта» (за винятком частки НАК «Нафтогаз України»), АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

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  • 30.11.2022 17:19
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