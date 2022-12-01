Франція розпочала роботу над створенням спецтрибуналу з військових злочинів Росії в Україні
Франція назвала пріоритетом боротьбу з безкарністю за військові злочини
Франція розпочала роботу з європейськими та українськими партнерами зі створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування військових злочинів Росії в Україні.
Про це повідомили у МЗС Франції.
Там також зазначили, що боротьба із безкарністю за злочини, скоєні в Україні внаслідок агресії Росії, є пріоритетом для Франції.
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«Ми мобілізували підтримку як українських судових органів, так і Міжнародного кримінального суду, які компетентні проводити неупереджені та незалежні розслідування для притягнення до відповідальності осіб, винних у цих злочинах», – йдеться у повідомленні.
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- 01.12.2022 06:45
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