Росія готується до нового масованого удару: на аеродромі «Енгельс-2″ – незвичайний рух

Росія готується до нового масованого удару: на аеродромі «Енгельс-2″ – незвичайний рух

На аеродромі перебуває майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160

Один з головних російських військових аеродромів «Енгельс-2» під Саратовом, звідки злітають літаки для обстрілів України ракетами, перебуває у стані підвищеної готовності.

Про це пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

“Зокрема, тут авіація перебуває у бойовій готовності. Швидше за все, окупанти готуються до нового масованого удару по Україні”, – зазначив він.

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Про це свідчать супутникові знімки від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. На них видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії Ту-95 та Ту-160.

Росія готує новий масований удар по Україні

Росія готує новий масований удар по Україні

Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали.

Наземний персонал на базі дуже активний

Наземний персонал на базі дуже активний

Як зазначають військові аналітики Арда Мевлютоглу та Конрад Музика, наземний персонал на базі дуже активний.

Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 або X-101.

Авіація перебуває у бойовій готовності

Авіація перебуває у бойовій готовності

  • 13
  • 01.12.2022 09:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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