З полігону в Білорусі втекли російські солдати зі зброєю

У Білорусі шукають російських мобіків, що втекли

З військового полігону "Обуз-Лесновський" у Барановицькому районі Білорусі втекли троє російських військовослужбовців РФ, прихопивши автоматичну зброю.

Про це повідомив Беларускі гаюн.

За інформацією моніторингової групи, 30 листопада у другій половині дня місцеві жителі бачили 3-4-х чоловіків, які тікали з боку полігону. За їхніми словами, при собі у втікачів був автомат Калашникова.

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Пізніше на зв’язок вийшли товариші по службі солдатів, які втекли, і підтвердили, що в середу, 30 листопада, о 15:00 троє солдатів дійсно втекли з полігону «Обуз-Лесновський».

За словами товаришів по службі, одного з них звати Максим З., 1996 або 1997 року народження.

Крім того, 30 листопада о 17:30 одного з солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що в самому місті з самого ранку ходить «військова комендатура» – солдати з червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.