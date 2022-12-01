Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку

Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у тому, що представники її спеціальної моніторингової місії в Україні нібито займалися збиранням розвідданих.

Як повідомило RTVi, таку заяву міністр зробив під час пресконференції, присвяченій проблемам європейської безпеки.

За словами Лаврова, представники ОБСЄ нібито співпрацювали із західними спецслужбами, передавали інформацію українським військовим та брали участь у коригуванні вогню по позиціям «ДНР» та «ЛНР».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

«Підрозділам ЗСУ передавалася інформація з камер спостереження місії ОБСЄ, які були встановлені біля лінії зіткнення», – наголосив Лавров.

  • 28
  • 01.12.2022 12:07
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:07
Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку
Світ
11:54
З полігону в Білорусі втекли російські солдати зі зброєю
Світ
09:47
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні
Україна
09:25
Росія готується до нового масованого удару: на аеродромі "Енгельс-2" - незвичайний рух
Україна
09:08
Туреччина може розгорнути біля берегів України плавучі електростанції
Світ
08:44
Кінець епохи Пелосі: демократи обрали нового лідера у Палаті представників
Україна
07:23
На Херсонщині окупанти виводять війська з населених пунктів
Україна
06:55
США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України
Світ
06:45
Франція розпочала роботу над створенням спецтрибуналу з військових злочинів Росії в Україні
Світ
19:04
Росіяни перестали підтримувати війну: більшість хоче переговорів із Україною
Світ
18:20
Крім України Путін хоче взяти під контроль Балкани, Молдову та Грузію
Україна
17:19
Міноборони призначило нового гендиректора “Мотор Січі”
Світ
17:03
ЄС хоче направити заморожені російські активи на відновлення України
Україна
16:35
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Світ
11:34
У російському Волгограді масштабна пожежа на складі пластику: місто в отруйному диму

Головне

Світ
09:47
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні
Україна
09:08
Туреччина може розгорнути біля берегів України плавучі електростанції
Україна
06:55
США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України
Світ
06:45
Франція розпочала роботу над створенням спецтрибуналу з військових злочинів Росії в Україні
Україна
16:35
СБУ провела обшуки у Мураєва: знайдено гроші і зброю
Світ
11:16
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
Україна
10:52
Кидають сотнями, як м’ясо: завербованими зеками Росія намагається прорвати оборону ЗСУ під Бахмутом
Україна
10:06
На Закарпатті СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП
Україна
08:52
Німеччина виділила 56 млн євро на ремонт української енергетики
Україна
17:58
США виділили $53 млн на екстрену закупку енергетичного обладнання для України
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку
Світ
01.12.2022 12:07
ТОР
З полігону в Білорусі втекли російські солдати зі зброєю
Світ
01.12.2022 11:54
ТОР
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні
Світ
01.12.2022 09:47

Популярне

ТОР
Росіяни перестали підтримувати війну: більшість хоче переговорів із Україною
30.11.2022 19:04
ТОР
У російській Пермі горить найбільша у регіоні ТЕЦ
30.11.2022 11:16
ТОР
Будинки затряслися: під Челябінськом у Росії прогримів потужний вибух
29.11.2022 15:02

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com