Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив ОБСЄ у тому, що представники її спеціальної моніторингової місії в Україні нібито займалися збиранням розвідданих.

Як повідомило RTVi, таку заяву міністр зробив під час пресконференції, присвяченій проблемам європейської безпеки.

За словами Лаврова, представники ОБСЄ нібито співпрацювали із західними спецслужбами, передавали інформацію українським військовим та брали участь у коригуванні вогню по позиціям «ДНР» та «ЛНР».

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«Підрозділам ЗСУ передавалася інформація з камер спостереження місії ОБСЄ, які були встановлені біля лінії зіткнення», – наголосив Лавров.