Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Україна
01.12.2022 16:16
Після обстрілу зайнялася квартира у багатоповерхівці
Пообіді російські окупанти ударили з важкої артилерії по Нікополю у Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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За його словами, зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.
У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.
Деталi атаки уточнюються.
Киев
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