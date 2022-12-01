Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Після обстрілу зайнялася квартира у багатоповерхівці

Пообіді російські окупанти ударили з важкої артилерії по Нікополю у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

Деталi атаки уточнюються.

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  • 01.12.2022 16:16
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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