Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю

Після обстрілу зайнялася квартира у багатоповерхівці

Пообіді російські окупанти ударили з важкої артилерії по Нікополю у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік.

У місті понівечені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач.

Деталi атаки уточнюються.