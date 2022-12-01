Одіозний бізнесмен з Дрогобича Микола Лагодич, який підкуповував виборців і влаштував стрілянину, втік з України

Одіозний бізнесмен з Дрогобича Микола Лагодич, який підкуповував виборців і влаштував стрілянину, втік з України
Скандальний бізнесмен і політик з Дрогобича Микола Лагодич, ймовірно, виїхав з України і перестав вести публічну діяльність.

Останній його пост у Facebook — кліп російського гурту «Любэ» — датований 2021 роком.

Про це пише видання from.ua.

Нагадаємо, Лагодич двічі балотувався до Верховної Ради у 2006 і 2012 роках. Його звинувачували у підкупі виборців. Його син Артем Лагодич в 2020 році був кандидатом-самовисуванцем на пост голови Дрогобицької міської ради. Одіозний батько тоді вирішив розіграти мільйон серед виборців, які проголосують за його сина.

16 червня 2020 року у центрі Дрогобича Микола Лагодич влаштував стрілянину. Конфлікт з іншим місцевим бізнесменом стався на території колишнього садочка «Журавлик», за яку опоненти на той час судилися. Лагодич кілька разів вистрелив з рушниці у повітря.

Останнім часом, до свого «зникнення», Лагодич подався у викривачі корупції у міській владі. Записував відео, в якому звинувачував керівництво міста нібито у зловживаннях. «Артур Лагодич веде instagram-аккаунт типового «інфоцигана» — навчає всьому і одразу. Пікапу, таргетованій рекламі, саморозвитку, стилю та просто хизується «лакшері» життям по-дрогобицьки», — пише видання.

Бізнес Артур Лагодич започаткував з братом Віталієм. Тож молодші Логодичи, ймовірно, залишаються в Україні. «В цей час старший Лагодич зовсім випарувався. Ймовірно, втік за кордон. Адже, якби залишився в країні, не пропустив нагоду попіаритися на війні і благодійності. З 9 місяців повномасштабної війни від великого патріота Миколи Лагодина ні слова про події в Україні і злочини країни-агресора», — йдеться в матеріалі.

  • 81
  • 01.12.2022 17:01
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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