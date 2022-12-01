ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога

ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога

ЗСУ потужно нищать ворога на запорізькій землі

У Запорізькій області підтверджено ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори втрати противника склали понад 230 осіб пораненими.

Також було знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Як повідомляли Vlasti, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

  • 12
  • 01.12.2022 18:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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