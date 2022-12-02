Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Вночі 2 грудня, близько 02:15, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, метою удару було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру.
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На місці прильотів зайнялася пожежа.
За наявними даними, жертв немає.
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- 02.12.2022 07:16
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