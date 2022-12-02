Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю

Вночі 2 грудня, близько 02:15, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, метою удару було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури областного центру.

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На місці прильотів зайнялася пожежа.

За наявними даними, жертв немає.

У житлових будинках навколо від вибухової хвилі повибивало шибки.