Лукашенко вигадав загрозу вторгнення НАТО, щоб не вступити у війну в Україні, – ISW

Лукашенко заявляє, що НАТО нібито готує напад на Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що НАТО готується напасти на Білорусь, щоб протистояти тиску Росії вступити у війну на території України.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Лукашенко звинуватив Україну та НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону та заявив, що Україна намагається втягнути сили альянсу у війну. Проте, за його словами, білоруській владі вдалося утримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі. Але НАТО нібито нарощує угруповання та посилює бойову підготовку у сусідніх країнах.

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У свою чергу, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що безпосередньої підготовки до війни немає, але Білорусь захищатиме свою територію.

На думку ISW, Лукашенко та Хренін, ймовірно, зробили коментарі, щоб підтримати інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю.

Крім того, це може бути інформаційна операція Лукашенка, щоб виправдати необхідність білоруським військовим залишатися на території країни для її захисту від потенційної агресії НАТО.

Таким чином, він створює інформаційні умови для опору російському тиску повноцінного втягування Білорусі у війну в Україні.

Експерти ISW підкреслили, що, як і раніше, продовжують оцінювати вступ Білорусі у війну Росії з Україною вкрай малоймовірним.