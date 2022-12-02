У турецькому порту пролунав потужний вибух

За попередньою інформацією вибух стався на танкері з нафтою

У турецькому порту Самсун пролунав потужний вибух, після якого почалася сильна пожежа.

Про це повідомив CNN Turk.

За інформацією телеканалу, інцидент трапився на нафтовому танкері. Після вибуху величезний чорний стовп диму здійнявся над портом.

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На місце прибули всі екстрені служби. Пожежники оперативно взяли вогонь під контроль та невдовзі загасили пожежу.

Інформації про постраждалих наразі немає.

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Самсун розташований за 420 км на північ від Анкари. Це найбільший порт Туреччини у Чорноморському регіоні та єдиний Чорноморський порт, який має залізничне сполучення