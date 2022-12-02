У турецькому порту пролунав потужний вибух

У турецькому порту пролунав потужний вибух

За попередньою інформацією вибух стався на танкері з нафтою

У турецькому порту Самсун пролунав потужний вибух, після якого почалася сильна пожежа.

Про це повідомив CNN Turk.

За інформацією телеканалу, інцидент трапився на нафтовому танкері. Після вибуху величезний чорний стовп диму здійнявся над портом.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

На місце прибули всі екстрені служби. Пожежники оперативно взяли вогонь під контроль та невдовзі загасили пожежу.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Самсун розташований за 420 км на північ від Анкари. Це найбільший порт Туреччини у Чорноморському регіоні та єдиний Чорноморський порт, який має залізничне сполучення

  • 112
  • 02.12.2022 11:22
Декілька слів про автора
Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:22
У турецькому порту пролунав потужний вибух
Україна
10:55
Зеленський запровадив санкції проти осіб, пов'язаних із Українською православною церквою
Україна
10:15
У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео
Світ
09:20
Російська армія вже не здатна вести масштабні наступи: названі причини
Світ
08:49
Лукашенко вигадав загрозу вторгнення НАТО, щоб не вступити у війну в Україні, - ISW
Світ
07:40
З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами
Україна
07:16
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Україна
18:41
ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога
Україна
18:23
Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області
Україна
17:20
Всі країни НАТО погодилися з необхідністю вступу України до альянсу
Україна
17:01
Одіозний бізнесмен з Дрогобича Микола Лагодич, який підкуповував виборців і влаштував стрілянину, втік з України
Україна
16:16
Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю
Світ
15:18
ЄС погоджує стелю ціни на російську нафту в $60
Світ
13:05
Під Москвою велика пожежа на підприємстві: над містом стовп чорного диму
Світ
12:07
Лавров звинуватив ОБСЄ у роботі на українську розвідку

Головне

Світ
11:22
У турецькому порту пролунав потужний вибух
Україна
07:16
Вночі росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю
Україна
18:41
ЗСУ нанесли удари по окупантам під Запоріжжям: Генштаб озвучив втрати ворога
Україна
18:23
Окупанти виводять війська і адміністрації з населених пунктів в Запорізькій області
Україна
16:16
Окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікополю
Світ
15:18
ЄС погоджує стелю ціни на російську нафту в $60
Світ
09:47
Сі Цзіньпін закликав припинити війну в Україні
Україна
09:08
Туреччина може розгорнути біля берегів України плавучі електростанції
Україна
06:55
США уклали контракт на $1,2 млрд на закупівлю ППО NASAMS для України
Світ
06:45
Франція розпочала роботу над створенням спецтрибуналу з військових злочинів Росії в Україні
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
У турецькому порту пролунав потужний вибух
Світ
02.12.2022 11:22
ТОР
Зеленський запровадив санкції проти осіб, пов’язаних із Українською православною церквою
Україна
02.12.2022 10:55
ТОР
У Росії в Приморському краї розбився винищувач МіГ-31. Відео
Україна
02.12.2022 10:15

Популярне

ТОР
Росіяни перестали підтримувати війну: більшість хоче переговорів із Україною
30.11.2022 19:04
ТОР
З Бурятії на війну в Україну відправлять шаманів із юртами
02.12.2022 07:40
ТОР
З полігону в Білорусі втекли російські солдати зі зброєю
01.12.2022 11:54

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com