Pin-Up казино как часть успешной экосистемы бизнеса

Pin-Up казино как часть успешной экосистемы бизнеса
Марина Ильина, СЕО PIN UP GLOBAL, поделилась в своем большом интервью многими интересными фактами об онлайн гэмблинге.

Марина Ильина, СЕО PIN UP GLOBAL, поделилась в своем большом интервью многими интересными фактами об онлайн гэмблинге. А также о современных бизнес структурах, которые делают это направление особенно продуктивным. Таких известных брендов, как Pin-Up казино в Украине не так много, и после общения с одной из главных персон этой компании становится понятно почему. Уверенная в себе и успешная женщина, которая всего достигла сама – вот кто руководит PinUp казино сегодня. Как бизнесу удалось выстоять в новых реалиях, и как стали активно помогать сотрудникам, что собой представляет благотворительный фонд – об этом и многом другом расскажем далее.

Понятие экосистемы: как это работает в Пин Ап

Пин-ап казино является одним из подразделений большой экосистемы, которую построили взамен устаревшим структурам. Сейчас применение управления с одного центра и открытие дочерних предприятий в других регионах – это слишком неэффективная модель, собственно поэтому бренд онлайн казино от этого отказался.

Прямая речь Марины Ильиной:

Экосистема – это общие цели и направления работы фактически самостоятельных бизнес-юнитов. Их объединяют ценности: партнерство, инновации, развитие и забота о своих людях. Мы в Pin-Up создали экосистему, чтобы не терять как в качестве, так и в скорости достижения бизнес-результатов.

Как казино Pin-Up функционирует в экосистеме бизнеса

Как рассказала Марина казино Пин-Ап – это один из развлекательных продуктов, работу которого поддерживают разные направления – отдельные компании, которые активно взаимодействуют между собой. Одни из них обеспечивают разработку продукта, другие предоставляют техническую помощь. Как результат, одно из главных казино Украины продолжает продуктивно работать. Прямая речь:

Всегда, когда речь заходит о компаниях из экосистемы Пин-Ап, мы знаем, что за ними стоят высококвалифицированные специалисты, для которых нет невозможных задач.

Pin Up Украина в новых геополитических реалиях

Был поднят вопрос работы в новых условиях, которые так нещадно было созданы вторжением и активными боевыми действиями. Мотивацию помогать сотрудникам и всем украинцам, компании Пин Ап не нужно было искать.

В первую очередь позаботились о работниках – им была выплачена зарплаты, дополнительные деньги, организованы переезды в более безопасные регионы. Параллельно создали гуманитарный штаб, который продолжает работать и сегодня. Плюс активно проводится сбор средств при помощи благотворительного фонда. Его основная цель – профессиональная помощь тем, кто в этом нуждается больше всего, а также уже по завершению войны – восстановление страны от боевых действий.

Источник: Власти.нет

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  • 02.12.2022 14:23

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