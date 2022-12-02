Выращивание технической конопли на украинских полях позволит очистить почву

Выращивание технической конопли на украинских полях позволит очистить почву
Ученым удалось установить, что участки почвы, отведенные под выращивание технической конопли, очистились от тяжелых металлов.

Поэтому украинские фермеры могут купить семена конопли, чтобы получить не только прибыль от их реализации, но и улучшить экологию страны в целом. Подробнее – в статье.

Фиторемедиация – что это?

Фиторемедиацией называют способность растений усваивать токсичные вещества. Например, данный метод использовался геологами после аварии на Чернобыльской АЭС в Украине, когда уровень радиации на территории города и в округе был необычайно высоким. Поля засевались технической коноплей с целью снижения радиоактивного фона, в частности цезия-137. Растения поглощали радиацию, она скапливалась в их листьях. В то же время, американские ученые всерьез задумываются об использовании конопли для очищения почвы от плутония на территории завода, специализирующегося на разработке ядерного оружия в штате Колорадо.

Некоторые подробности исследования

Исследование проводилось американскими учеными из штата Пенсильвания. Они использовали растения трех промышленных сортов, два из них предназначались для переработки в волокно и добычи семян, один – для добычи КБД, эффективного каннабиноида, обладающего лекарственным воздействием. В почвосмесь был добавлен никель, мышьяк, ртуть, кадмий и свинец. Всего в исследовании было задействовано 132 растения.

Удивительно, но кусты технической конопли хорошо развивались. Ученые предполагали, что все они погибнут, но этого не случилось. Более того, медицинские сорта имели ту концентрацию КБД, которую обычно воспроизводили при выращивании в чистой почве. Следовательно, техническую коноплю можно выращивать повсеместно, причем в случае использования ее для промышленных целей не имеет значения, в почвосмеси какого качества она была выращена. После анализа почвы удалось установить, что концентрация вредных веществ значительно снизилась.

Большие возможности

Сегодня в мире происходит настоящий конопляный бум: растения перерабатывают в пеньку, добавляют в косметические средства, продукты питания. Бизнесмену удастся получить немалую прибыль, выращивая и перерабатывая техническую коноплю, отправляя ее на экспорт, самостоятельно производя товары. Сейчас найти свободные, плодородные участки земли для посевов сельскохозяйственных культур достаточно сложно, многие из них являются высокотоксичными и загрязненными. Но для выращивания конопли это не проблема – независимо от качества почвы, растение хорошо растет, не требует затрат на обработку. Кроме того, плата за аренду таких земельных участков будет существенно ниже, что позволит фермеру сэкономить и получить финансовую выгоду. А очищенные от вредных веществ поля можно будет использовать для выращивания овощей и пшеницы.

Источник: Власти.нет

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  • 02.12.2022 16:37

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