Путін поскаржився Шольцу на зламаний Україною Кримський міст

Путін поскаржився Шольцу на зламаний Україною Кримський міст
Канцлер ФРН Олаф Шольц провів першу з середини вересня телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав його вивести війська з України для дипломатичного завершення війни.

Про це повідомило ВВС.

Зокрема, Шольц засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктури та наголосив, що Німеччина продовжить забезпечувати обороноздатність України.

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Путін назвав політику Німеччини та інших країн Заходу щодо України деструктивною та закликав Берлін переглянути свій підхід.

На сайті Кремля повідомляється, що в ході розмови президент РФ зазначив, що ракетні удари «по певним цілям на території України стали вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури Росії, включаючи Кримський міст і об’єкти енергетики».

Також Путін підкреслив, що розглядає вибухи газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2″ як теракт, обставини якого потребують відкритого розслідування за участю Росії.

Шольц, у свою чергу, запевнив Москву, що Берлін не веде переговорів з Україною щодо передачі чи розміщення там систем ППО Patriot.

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  • 02.12.2022 16:57
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Артем Малиновський:Фахівець з міжнародної політики, масонських змов, світової закуліси та масового чіпування.

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