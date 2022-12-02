Сербія відмовилася постачати товари до Росії в обхід санкцій

Сербія відмовилася постачати товари до Росії в обхід санкцій

Вучич заявив, що Сербія підтримає санкційні обмеження щодо Росії

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що ніхто не може обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію, всі спроби реекспорту будуть припинені.

Про це повідомило Reuters.

Видання нагадало, що Сербія імпортує весь свій газ із Росії, а контрольний пакет акцій її єдиної нафтової компанії NIS належить «Газпрому нафті» та «Газпрому».

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«Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші правоохоронні органи затримали людей із компаній, які були причетні до обходу санкцій проти Російської Федерації», – сказав Вучич після зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення Олівером Верхелі.

Сербію, яка прагне вступити до ЄС, розкритикували іноземні дипломати за те, що вона офіційно не ввела санкції проти Росії за її вторгнення в Україну 24 лютого.

Росія є головним союзником Сербії у протистоянні незалежності її колишньої провінції Косово. Косово проголосило незалежність у 2008 році майже через десять років після того, як сили НАТО витіснили сербські сили з її території.

«Я вітаю повідомлення президента про те, що він допоможе нам ввести санкції проти Росії, щоб покласти край цій війні», – сказав Верхелі після зустрічі з Вучичем.

Нагадаємо, що менше місяця тому Вучич заявляв, що Белград підтримає Європейські санкції проти Росії лише з «дамокловим мечем над головою», бо Росія нібито допомогла Сербії захистити цілісність території у 2015 році.

  • 10
  • 02.12.2022 19:45
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