Рупор Порошенко Артур Герасимов может оказаться под следствием за связи с террористами, роскошную вилу и ботоферму

Рупор Порошенко Артур Герасимов может оказаться под следствием за связи с террористами, роскошную вилу и ботоферму
Следующим громким уголовным процессом в Украине может стать дело народного депутата от «Европейской солидарности» Артура Герасимова, которого уличали в связях с боевиками так называемой «ДНР», сокрытии доходов и политической коррупции.

Об этом сообщает издание Антикор.

«Пока Герасимов рисует из себя морального авторитета и поборника интересов простых граждан, сам он остается все тем же жуликом и вором. Однако скрывать свои махинации становится все сложнее — больше нет возможности блокировать криминальные расследования, которые по нему ведут антикоррупционные и правоохранительные органы», — говорится в материале.

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Издание проанализировало путь Герасимова в большую политику, который начался в 2012 году в Горловке. Он был соратником нынешнего пророссийского нардепа Сергея Шахова. В тот период личным водителем и по совместительству начальником охраны и поверенным в делах Герасимова был Игорь Безлер. Тот самый «Бес», который в 2014 году стал одним из полевых командиров террористов на Донбассе.

Примкнув к команде Петра Порошенко, Герасимов сохранил за собой негласный статус «смотрящего» за Донбассом. Как неоднократно писали СМИ, там Герасимов торговал избирательными округами, а позже — «местными» ячейками тогда еще БПП.

В конце 2021 года НАЗК подтвердило информацию СМИ о том, что Герасимов с 2013 года является владельцем роскошной виллы в Испании. При этом она не была указана ни в одной из ежегодных деклараций. Кроме того, Герасимов был одним из кураторов масштабной ботофермы, которую СБУ накрыла в августе 2022 года. Деятельность ботов связывали с Порошенко. В том деле также фигурировал россиянин Виктор Майстренко, который переехал в Украину в 2014 году.

В ноябре 2022 года Герасимов вместе с одиозным нардепом Григорием Мамкой пытался внести правки в евроинтеграционный законопроект №8008, чтобы сохранить в законодательстве лазейки для отмывания денег.

«Прожженный коррупционер и лицемер, который готов на все, чтобы удержаться в большой политике и угодить своим хозяевам. А интересы простых украинцев, о которых он якобы так печется, для него не имеют никакой ценности. Да и судя по заграничной недвижимости, свое будущее и будущее своих детей с Украиной он не связывает. Для него наша страна — это всего лишь источник сверхдоходов, не более того», — пишет издание.

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  • 02.12.2022 19:58
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