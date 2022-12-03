Бої за Бахмут: навіщо росіяни чотири місяці ведуть безнадійний наступ

Бої за Бахмут тривають вже чотири місяці

Російські війська продовжують вкладати значну частину своїх спільних військових зусиль та вогневої могутності вздовж ділянки укріпленої лінії фронту завдовжки близько 15 км навколо міста Бахмут у Донецькій області.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великобританії 3 грудня.

План Росії, ймовірно, полягає в тому, щоб оточити місто тактичними наступами з півночі та півдня.

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Британці зазначили, що останніми днями Росія, швидше за все, досягла невеликих успіхів на південній осі цього штурму, де вона прагне закріпити обмежені плацдарми на захід від заболоченої землі навколо річки Бахмутки.

“Росія з початку серпня 2022 року віддає пріоритет Бахмуту як основне наступальне зусилля. Захоплення міста матиме обмежену оперативну цінність, хоча потенційно дозволить Росії загрожувати більшим міським районам Краматорська та Слов’янська”, – сказано у звіті.

При цьому британські військові відзначили, що російська кампанія була непропорційно дорогою, порівняно з цими можливими вигодами.

«Існує реальна ймовірність того, що захоплення Бахмута стало насамперед символічною, політичною метою для Росії», – резюмували в Міноборони.