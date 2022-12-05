Росіяни вночі обстріляли ракетами Запоріжжя: влучили в об’єкти інфраструктури
Ворог вдарив по Запоріжжю ракетами С-300
Близько півночі російські окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
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“Цього разу окупанти вдарили своїми клятими ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури міста. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств”. – написав він у Telegram.
Наразі повна інформація щодо ушкоджень та постраждалих уточнюється.
На місцях працюють відповідні служби.
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- 05.12.2022 06:52
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