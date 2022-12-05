На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз

Світ
05.12.2022 11:28
На військовому аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомило РИА Новости з посиланням на екстрені служби у понеділок, 5 грудня/
Уточнюється, що перед вибухом бензовоз спалахнув.
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Загинуло троє людей, ще шість постраждали.
Подробиці уточнюються.
Як повідомляли Vlasti, невідомий безпілотник атакував російський військовий аеродром Енгельс-2 у Саратовській області.
Киев
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