На аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз

На військовому аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомило РИА Новости з посиланням на екстрені служби у понеділок, 5 грудня/

Уточнюється, що перед вибухом бензовоз спалахнув.

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Загинуло троє людей, ще шість постраждали.

Подробиці уточнюються.

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