Сборная Аргентины с Месси вышла в плей-офф ЧМ

В третьем туре группового этапа Чемпионата мира на стадионе «974» встречались сборные Аргентины и Польши. Латиноамериканцы добыли победу со счетом 2:0 и заняли первое место в своей группе.

К старту заключительного тура в группе C сложилась такая ситуация, что каждая из четырех команд могла выйти в плей-офф. То есть аргентинцы, уступившие в первом матче сборной Саудовской Аравии, могли не выйти из группы. Однако все для Месси и компании сложилось успешно, и в 1/8 финала им предстоит встретиться со сборной Австралии. Аналитики Winline ставки уверены, что бело-голубые пройдут в четвертьфинал — коэффициент на это равен 1,07 (свыше 93% вероятности).

На 36-й минуте матча со сборной Польши лидер аргентинцев Лионель Месси заработал пенальти и сам же отправился его исполнять. Голкипер поляков Войцех Щенсны угадал, куда пробьет нападающий, и отбил 11-метровый.

В самом начале второго тайма подопечные Лионеля Скалони все же добились своего: на 46-й минуте Алексис МакАллистер забил с передачи Молины. На 67-й минуте Хулиан Альварес после паса Фернандеса удвоил преимущество аргентинской сборной.

Поражение со счетом 0:2 устроило сборную Польшу, которая заняла второе место в группе по разнице забитых и пропущенных голов. У поляков этот показатель равен 2:2. Сборная Мексики в параллельном поединке одолела команду Саудовской Аравии (2:1) и также набрала 4 очка, но у латиноамериканцев разница мячей равна 2:3.