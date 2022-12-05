Можливо кілька хвиль ракетних ударів по Україні, – Повітряні сили

Російські окупанти запускають ракети по Україні, можливі кілька хвиль для ударів по критичній інфраструктурі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, запуски «традиційні» — стратегічна авіація з районів Волгодонська та Каспійського моря, а також з кораблів у Чорному морі.

Як повідомляли Vlasti, Росія вдень 5 грудня завдала масованого ракетного удару по території України.