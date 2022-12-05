Можливо кілька хвиль ракетних ударів по Україні, – Повітряні сили

Україна
05.12.2022 14:31
Російські окупанти запускають ракети по Україні, можливі кілька хвиль для ударів по критичній інфраструктурі.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
За його словами, запуски «традиційні» — стратегічна авіація з районів Волгодонська та Каспійського моря, а також з кораблів у Чорному морі.
Як повідомляли Vlasti, Росія вдень 5 грудня завдала масованого ракетного удару по території України.
Киев
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