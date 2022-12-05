Одна з російських ракет впала на території Молдови

Елемент ракети впав у сад

У ході масованого ракетного обстрілу України російськими військами одна з ракет впала на території Молдови.

Про це повідомило видання Noi.md з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

За його інформацією, ракета впала біля міста Бричани, що знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю України.

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Частину ракети виявив патруль прикордонної поліції на території саду.

«Район, де було виявлено ракету, було оточено поліцією та прикордонниками. На місці очікуються спеціалізовані служби», – йдеться у повідомленні.

Також там додали, що посилили контроль у прикордонних ділянках на півночі країни у зв’язку з російськими ударами по Україні.