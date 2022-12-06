Росія оголосила у міжнародний розшук віцепрем’єрку України Верещук та заступницю глави МЗС Джапарову

Росія оголосила у міжнародний розшук віцепрем’єрку України Верещук та заступницю глави МЗС Джапарову

Ірина Верещук звинувачується Росією і в порушенні її територіальної цілісності

ФСБ оголосила віцепрем'єрку України Ірину Верещук та заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову в міжнародний розшук і попросила заочно їх заарештувати у справі про порушення територіальної цілісності Росії.

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

У повідомленні зазначено, що слідчі ФСБ Росії просять Лефортівський суд Москви обрати заочний арешт щодо Верещук та Джапарової.

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«До суду надійшли клопотання слідства про обрання заочного запобіжного заходу у вигляді арешту щодо Верещук Ірини Андріївни та Джапарової Еміни Айярівни, обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого 280.2 КК РФ («Порушення територіальної цілісності Російської Федерації»). – сказала співрозмовниця агентства.

Слідчі ФСБ просять районний суд «взяти обвинувачених під варту з моменту їх фактичного затримання, екстрадиції чи депортації на територію РФ».

Стаття, за якою обвинувачують Верещук і Джапарову, передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова

Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова

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  • 06.12.2022 11:07
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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