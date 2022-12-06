Російське летовище Енгельс атакував не дрон-камікадзе
На супутниковому знімку видно пошкоджений Ту-95мс
Безпілотник, який вранці 5 грудня атакував летовище стратегічної авіації ЗС РФ "Енгельс-1" в Саратовській області, не був дроном-камікадзе.
Про це повідомила моніторингова група tZE inform.
Після атаки БПЛА здійснив обліт території і залишив зону дії прикриття ППО.
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Зазначається, що ППО авіабази на дії безпілотника ніяк не відреагувала.
Також, за інформацією моніторингової групи, на цьому летовищі було пошкоджено два літаки Ту-95.
Як повідомляли Vlasti, невідомий безпілотник атакував російський військовий аеродром Енгельс-2 у Саратовській області.
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- 06.12.2022 16:42
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