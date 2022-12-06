Російське летовище Енгельс атакував не дрон-камікадзе

Російське летовище Енгельс атакував не дрон-камікадзе

На супутниковому знімку видно пошкоджений Ту-95мс

Безпілотник, який вранці ‎ 5 грудня атакував летовище стратегічної авіації ЗС РФ "Енгельс-1" в Саратовській області, не був дроном-камікадзе.

Про це повідомила моніторингова група tZE inform.

Після атаки БПЛА здійснив обліт території і залишив зону дії прикриття ППО.

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Зазначається, що ППО авіабази на дії безпілотника ніяк не відреагувала.

Також, за інформацією моніторингової групи, на цьому летовищі було пошкоджено два літаки Ту-95.

Як повідомляли Vlasti, невідомий безпілотник атакував російський військовий аеродром Енгельс-2 у Саратовській області.

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  • 06.12.2022 16:42
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