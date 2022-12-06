У Косові пролунали вибухи: повідомляють про поліцейський штурм будівлі
Представники муніципальної виборчої комісії у супроводі косовської поліції нібито захопили будівлю муніципалітету Зубін-Потік на півночі республіки Косово.
Про це повідомив портал Косово онлайн.
За його даними, люди, які перебували в цей час у будівлі, чинили опір. На місці інциденту було чути вибухи, а також сирени.
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Співробітники косовської поліції нібито увірвалися до помешкання муніципалітету, зламали двері, а потім поміняли замки.
Глава Канцелярії з Косова та Метохії при уряді Сербії Петар Петкович заявив, що прем’єр Косово Альбін Курті нібито спеціально відправив силовиків до Зубін-Потоку під час саміту Євросоюзу (ЄС) — Західні Балкани, щоб спровокувати новий виток дестабілізації на місцях.
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- 06.12.2022 17:23
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