Після удару безпілотників по російським ядерним ракетоносцям Путін може натиснути на «червону кнопку» – ЗМІ

Путін провів засідання Радбезу онлайн

Після удару невідомих безпілотників по аеродромах стратегічної авіації РФ під Саратовом та Рязанню, де дислоковані носії ядерних ракет Т-160 та Ту-95, президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки.

Про це повідомило The Moscow Times. Видання наголосило, що це третє засідання за останні три тижні.

Темою наради стали «питання забезпечення внутрішньої безпеки держави», повідомила пресслужба Кремля.

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Видання нагадало, що згідно з російською ядерною доктриною, атака на об’єкти розміщення стратегічних озброєнь є однією з чотирьох підстав для можливого ядерного удару у відповідь.

Натиснути на «червону кнопку» Кремль може у разі «впливу противника на критично важливі державні або військові об’єкти Російської Федерації, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил», йдеться в пункті 19 документа.