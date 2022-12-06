Нафта сильно дешевшає: ембарго та стеля цін спрацювали, незважаючи на прогнози Кремля

Прогнози Росії, згідно з якими запровадження 5 грудня ембарго Євросоюзу та стелі цін G7 на нафту з РФ призведуть до різкого зростання нафтових котирувань, не виправдалися.

Про це пише DW.

Ціни на нафту Brent опустилися нижче за 80 доларів за барель вперше з 6 січня 2022 року. Тобто нафта знову коштує стільки, скільки до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Причому це сталося на тлі наближення зими, коли споживання нафтопродуктів у Європі зазвичай зростає, оскільки вони, зокрема, все ще використовуються для обігріву приміщень.

Видання підкреслило, що нафта продовжувала дешевшати навіть тоді, коли Росія почала загрожувати, що не постачатиме її країнам, які погодяться на введену «великою сімкою» та Австралією стелю цін.

Нагадаємо, незабаром після початку вторгнення ціна Brent злітала до 130 доларів, потім досить довго, фактично до кінця серпня, трималася понад 100 доларів. З вересня до середини листопада перебувала в діапазоні 90-100 доларів, після чого опустилася вже нижче за позначку в 90 доларів. Таким чином, з наближенням дати набуття чинності ембарго ЄС (вона була оголошена півроку тому) нафта не дорожчала, а вельми послідовно дешевшала.