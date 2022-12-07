Мопеди знов у небі: за добу ЗСУ збили 14 дронів Shahed-136

Мопеди знов у небі: за добу ЗСУ збили 14 дронів Shahed-136

Іранські дрони знов з'явилися в українському небі

За минулу добу Сили оборони збили 14 ударних дронів типу “Shahed-136”, один БпЛА “Орлан-10” та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Характерні звуки іранських “мопедів” чули вчора пізно ввечері жителі Дніпра під час повітряної атаки на місто.

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У повітряному командуванні «Схід» повідомили, що у місті працює ППО.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив атаку іранськими безпілотниками, заявивши, що «нічні байкери» росіян будуть «припарковані».

Напередодні речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже декілька тижнів не було помічено окупантами дронів-камікадзе типу Shahed-136.

На його думку це пов’язано з тим, що перша партія, яку отримали росіяни, закінчилася фізично.

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  • 07.12.2022 07:14
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