Росіяни вночі атакували Запорізьку область ракетами та дронами

Окупанти обстріляли Запорізьку область вночі 7 грудня

Вночі 7 грудня ворог атакував безпілотниками і ракетами С-300 дві громади Запорізького району.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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За його словами, в одному з сіл зруйновано 2 будинки, ще 8 отримали пошкодження. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчину 15 років.

В іншому селі внаслідок вибуху ракети зруйновано один будинок, ще 10 отримали пошкодження. Люди, на щастя, залишились цілими.

“Жертв і руйнувань могло бути набагато більше, якби сили оборони не збили пів дюжини БПЛА”, – додав Старух.

Як повідомляли Vlasti, за минулу добу Сили оборони збили 14 ударних дронів типу “Shahed-136”, один БпЛА “Орлан-10” та ще 2 ворожих безпілотники, тип яких уточнюється.