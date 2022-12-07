ОПЗЖ у Дніпрі будує льодову арену за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни

Дві будівельні компанії у Дніпропетровській області отримали замовлення від ОДА та її підрозділів на понад 2 млрд грн, у тому числі на реконструкцію льодової арени ДС "Метеор".

Дві будівельні компанії у Дніпропетровській області отримали замовлення від ОДА та її підрозділів на понад 2 млрд грн, у тому числі на реконструкцію льодової арени ДС «Метеор». У цьому статутний капітал однієї фірми становить лише 200 грн, а другий – 1000 грн. Обидві компанії пов’язані із першим заступником голови Дніпропетровської облради Геннадієм Гуфманом, який є керівником місцевого відділення ОПЗЖ.

Про це свідчать дані з відкритих джерел. Йдеться про ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАБУД » та ТОВ «Будівельна компанія «ПРЕМ’ЄР БУД«. Згадані замовлення від ОДА вони отримали у 2021-2022 роках.

Засновником ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАСБУД» є Петрова Ірина Анатоліївна за сумісництвом є керівником партії «Соціальна реконструкція». У 2020 році керівником цієї партії був Євген Моршинін, який разом із Євгеном Ліфшицем та Геннадієм Гуфманом є одним із засновників ТОВ «Гостинич».

Актуальний керівник цієї мікро-партії Валерій Зінченко керує діючими підприємствами: ТОВ «ОП Жилсервіс», власником якого є Євген Ліфшиць та ТОВ «АСУ», засновниками якого є юридичні особи-підприємства та Євген Ліфшиць.

«Соціальна реконструкція» – назва найбільш «розпіареної» програми з благоустрою у Дніпрі від місцевої ланки ОПЗЖ та особисто Геннадія Гуфмана.

Крім того, керівник ТОВ «СК «АЛЬФАБУД» – Андрій Стрілець також є директором: ТОВ «АС-БІЛДІНГ», ПП «УКР.БУД», ТОВ «ЕНЕРГО БУД УКРАЇНА». У 2020 році Стрілець був керівником ТОВ «СТІЛ ГЛОБАЛ ОРІДЖИНАЛ» , Бенефіціаром якого в той час вважався Євген Ліфшиць – один з близьких бізнес-партнерів Геннадія Гуфмана.

За останні два роки ТОВ «Будівельна група «АЛЬФАБУД» була учасником у 138 закупівлях, ставши переможцем у 131 закупівлі на суму 858,46 млн грн. Реально підписано 122 договори на суму 729,78 млн грн. При цьому 78% цих тендерів припали на Дніпропетровську ОДА та її підрозділи Компанія отримала всього замовлень на приблизно 575 млн грн.

117,5 млн грн на капітальний ремонт Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 89;

72,1 млн грн – капітальний ремонт ЗОШ №9;

61,8 млн грн на реконструкцію Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37,

56,9 млн грн – капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 295 та низка інших.

Інша надуспішна компанія ТОВ «Будівельна компанія «ПРЕМ’ЄР БУД» зі статутним капіталом в 1000 грн отримала підряди від області на 1,45 млрд грн.

Протягом двох років брали участь у 12 держзакупівлях, ставши переможцями у 8 із них на приблизну суму 1,6 млрд грн. З них від ДніпроОДА у 2021-2022 pp. – два підряди на суму 1,45 млрд грн.

Зокрема, – на реконструкцію палацу спорту «Метеор» (м. Дніпро, вул. Макарова, 27 А), на що було виділено понад 1,365 млрд грн. БК «ПРЕМ’ЄР БУД» також входить до орбіти Гуфмана-Ліфшиця. Наприклад, досвід роботи ТОВ БК «Прем’єр Буд» підтвердила листом від ТОВ «Будівельно-монтажне товариство Дніпро», підписане Євгеном Ліфшицем.

Акти виконаних робіт та інші документи, що підтверджують необхідні компетенції та досвід компанії, які надавалися до торгів за «Метеором», від тієї ж «БМТ Дніпро», підписані «задоволеним» замовником Ліфшицем.

Євген Ліфшиць є давнім бізнес-партнером Геннадія Гуфмана. Обидва вважаються засновниками ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ СЕРВІС». Також Ліфшиць є директором ПП «ІР-ІНВЕСТ-ГРУП», засновником та бенефіціаром якого є Гуфман.

Євген Ліфшиць протягом 1996-2017 років був керівником ТОВ «РІЕЛТІ», одним із засновників якого є Геннадій Гуфман. Також Ліфшиць з 2001 року вважається керівником підприємства з іноземними інвестиціями «УКРТЕХСПЛАВ» та з 2003 року – дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями «ІР-МВ», бенефіціаром яких є Гуфман.

А на початку 2021 року Ліфшиць змінив Гуфмана у статусі засновника ТОВ «Попаснянський склозавод» та приватного підприємства «АБЕТІНА». Обидва підприємства у липні того ж року припинили свою діяльність.

За даними YouControl, Євген Ліфшиць у середині липня 2022 року отримав від Геннадія Гуфмана будівельні компанії ОВ «ІНТЕР СЕРВІС ПЛЮС», одним із засновників якої є Геннадій Гуфман (у декларації Гуфмана за 2020 рік зазначено, що йому належали 75% активів). ТОВ «ПРОСТІР НЕРУХОМІСТЬ», яке у декларації Гуфмана за 2020 рік теж значиться як його власність, ТОВ «Прем’єр Девелопмент», бенефіціарним власником якого. за даними Clarity Project, є Геннадій Гуфман. Крім того, Ліфшиць отримав балансове майно цих фірм. Від першої – будівлі, від другої – 4 будівлі та 4 автомобілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL. 14 листопада перший заступник голови Дніпропетровської облради Геннадій Гуфман подав у відставку. При цьому від депутатського мандату він відмовився. Більше того, втікши за кордон, Гуфман продовжує впливати на Дніпропетровську облраду.