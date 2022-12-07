Путін знову заявив про загрозу ядерної війни

Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Президент РФ Володимир Путін заявив про наростання загрози ядерної війни, але Росія нібито не застосує ядерну зброю першою.

Як повідомило Інтерфакс, відповідну заяву він озвучив на засіданні Ради з прав людини.

«Загроза ядерної війни… Ви маєте рацію. Така загроза наростає, чого гріха таїти», – сказав Путін.

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При цьому він уточнив, що Росія не буде застосовувати першою ядерну зброю, оскільки розглядає її як засіб захисту.

«З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує першою. Якщо не застосує першою за жодних обставин, значить, і другою теж не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території сильно обмежені», – сказав російський диктатор.

  • 40
  • 07.12.2022 17:41
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