Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця

Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції росіяни у середу, 7 грудня, завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град».

Про це повідомили в Енергоатомі.

Там уточнили, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там вони раніше будували якісь «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

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В Енергоатомі вважають, що окупанти можуть готувати обстріли установками «Град» протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. Таким чином вони використають енергоблоки та сховища відпрацьованого ядерного палива як прикриття.

“Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під’їзні шляхи до неї”, – сказано в повідомленні.