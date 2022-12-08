Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця

Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця

Окупанти готують чергові провокації на Запорізькій АЕС

На територію захопленої Запорізької атомної електростанції росіяни у середу, 7 грудня, завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Град».

Про це повідомили в Енергоатомі.

Там уточнили, що цю зброю загарбники розмістили біля енергоблока № 6, безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Там вони раніше будували якісь «захисні споруди» в таємному режимі, порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В Енергоатомі вважають, що окупанти можуть готувати обстріли установками «Град» протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець. Таким чином вони використають енергоблоки та сховища відпрацьованого ядерного палива як прикриття.

“Весь світ розуміє кричущі порушення всіх норм і вимог ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, яку загарбники використовують для військових цілей. Із самого початку агресії вони розміщують там особовий склад, військову техніку, зброю і вибухівку; замінували територію станції та під’їзні шляхи до неї”, – сказано в повідомленні.

  • 0
  • 08.12.2022 14:09
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:09
Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця
Україна
08:41
У Севастополі вранці лунали вибухи
Україна
08:26
Росія обдурила таджицьких будівельників, яких заманила відбудовувати Маріуполь
Світ
07:38
В російській армії почали відстрілювати зеків-дезертирів
Світ
07:00
Путін готує умови для затяжної війни в Україні
Світ
17:41
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
17:29
Путін заявив, що війна затягнеться надовго, а він перевершив Петра Першого
Україна
14:42
ОПЗЖ у Дніпрі будує льодову арену за 1,5 млрд бюджетних грошей під час війни
Світ
11:45
У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв'язок змовників з Росією
Світ
11:16
Під Ростовом зек із ПВК Вагнера розстріляв із кулемета поліцейський патруль: його затримали
Світ
10:52
Російські протитанкові "зуби дракона" вже почали розсипатися
Світ
09:19
Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, - The Washington Post
Світ
08:23
США мають намір домогтися виключення Росії з G20
Світ
07:59
Кремль підготував три сценарії у відповідь на стелю цін на нафту
Україна
07:35
Росіяни вночі атакували Запорізьку область ракетами та дронами

Головне

Україна
14:09
Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця
Світ
17:41
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
11:45
У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв’язок змовників з Росією
Світ
09:19
Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, – The Washington Post
Світ
08:23
США мають намір домогтися виключення Росії з G20
Україна
07:35
Росіяни вночі атакували Запорізьку область ракетами та дронами
Україна
20:08
В Україні не видаватимуть повістки на блокпостах
Світ
19:55
Нафта сильно дешевшає: ембарго та стеля цін спрацювали, незважаючи на прогнози Кремля
Світ
11:07
Росія оголосила у міжнародний розшук віцепрем’єрку України Верещук та заступницю глави МЗС Джапарову
Світ
07:11
У Курську пролунав вибух на аеродромі: потім спалахнула пожежа
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця
Україна
08.12.2022 14:09
ТОР
У Севастополі вранці лунали вибухи
Україна
08.12.2022 08:41
ТОР
Росія обдурила таджицьких будівельників, яких заманила відбудовувати Маріуполь
Україна
08.12.2022 08:26

Популярне

ТОР
Російське летовище Енгельс атакував не дрон-камікадзе
06.12.2022 16:42
ТОР
Для захисту дому та сім’ї: у Бєлгородській області РФ створюють батальйони самооборони
06.12.2022 15:46
ТОР
Російські протитанкові «зуби дракона» вже почали розсипатися
07.12.2022 10:52

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com