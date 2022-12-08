Путін пояснив, навіщо знищує українську інфраструктуру

Путін визнав, що знищує українську інфраструктуру через помсту

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України, але перші удари нібито завдали ті, хто атакував Кримський міст.

Як повідомило ТАСС, таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін.

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«Зараз багато галасу щодо наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми це робимо. Але хто ж почав? Хто вдарив по Кримському мосту? Хто підірвав лінії електропередач з атомної електростанції Курська?», — сказав він на зустрічі з учасниками церемонії нагородження Героїв Росії.

Також Путін заявив, що дії ЗСУ нібито перешкоджають подачі води до Донецька і назвав це «актом геноциду», поскаржившись, що ніхто не звертає на це уваги.

«Варто нам тільки поворухнутися, щось зробити у відповідь – шум, гам, тріск на весь Всесвіт», – сказав Путін.