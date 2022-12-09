СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі

Служба безпеки України у п'ятницю, 9 грудня, почала проводити контррозвідувальні заходи на території Свято-Покровського кафедрального собору у Борисполі.

Про це повідомляє прес-служба ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Заходи проводяться, аби виключити використання афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних громад як осередку «русского мира» та захисту населення від провокацій та терактів.

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Також перевірять дані щодо використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї.

Правоохоронці оглянуть територію та перевірять осіб, які там перебувають, на причетність до протиправної діяльності.