СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі

СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі
Служба безпеки України у п'ятницю, 9 грудня, почала проводити контррозвідувальні заходи на території Свято-Покровського кафедрального собору у Борисполі.

Про це повідомляє прес-служба ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Заходи проводяться, аби виключити використання афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних громад як осередку «русского мира» та захисту населення від провокацій та терактів.

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Також перевірять дані щодо використання приміщень УПЦ для приховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї.

Правоохоронці оглянуть територію та перевірять осіб, які там перебувають, на причетність до протиправної діяльності.

  • 15
  • 09.12.2022 09:59
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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