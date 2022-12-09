Матері дітей Шойгу закрили в’їзд до Шенгенської зони

Олені Камінскас (Шебуновій), яка вважається матір'ю позашлюбних дітей міністра оборони Росії Сергія Шойгу, не лише анулювали литовський посвідку на проживання, а й заборонили в'їзд до країн Шенгену на три роки.

Про це повідомило Агентство. Новини із посиланням на литовське видання LRT.

Камінскас заборонили в’їзд до Литви на п’ять років та до країн зони Шенгенської угоди на три роки. Про це стало відомо після судового засідання, на якому Камінскас оскаржила анулювання посвідки на проживання в республіці.

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За інформацією видання, слідство надало до Департаменту міграції висновок про те, що присутність Камінскас у Литовській Республіці може становити загрозу національній безпеці через її зв’язки з російськими структурами.

Крім того, литовська влада запустила процедуру позбавлення литовського громадянства чоловіка Олени Камінскас — литовського підприємця Адолфаса Камінскаса. Він, як стало відомо у жовтні, не пізніше весни 2022 року отримав ще й російське громадянство. При цьому бізнесмен не надав литовській владі даних, на підставі яких він міг би розраховувати на подвійне громадянство (закони країни дозволяють його лише в окремих випадках). Питання про позбавлення Камінскасу литовського громадянства має вирішитись протягом найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, в офіційній біографії Шойгу Олена Шебунова не фігурує. На початку нульових вона була бортпровідницею льотного загону російського МНС, яке тоді очолював Сергій Шойгу. Про спільного сина Шебунової та Шойгу ще у 2006 писала бульварна преса, а у 2019 видання The Insider випустило розслідування про зв’язок Шебунової з міністром. З нього випливало, що у Шойгу та Шебунової може бути ще одна позашлюбна дитина — дочка Дар’я.

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