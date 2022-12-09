США ввели санкції проти наближеного до Ердогана турецького бізнесмена

США ввели санкції проти наближеного до Ердогана турецького бізнесмена

Айана називають довіреної особи президента Ердогана

США ввели санкції проти турецького енергетичного магната Сіткі Айана, довіреної особи президента Ердогана.

Відповідна інформація з’явилася на сайті американського уряду.

Мінфін США заявив, що Айана допомагав Ірану в незаконному продажі нафти для фінансування союзників цієї країни з терору, включно з ліванською Хезболлою.

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«Компанії Аяна укладали міжнародні контракти з продажу іранської нафти іноземним покупцям, організовували її постачання та брали участь у відмиванні доходів, приховуючи іранське походження нафти та зацікавленість КВІР у цих угодах», – сказано в документі.

Відомство уточнило, що за участі Аяна було укладено договори щодо придбання іранської нафти на сотні мільйонів доларів із покупцями у КНР, ОАЕ та країнах Східної Азії та Європи. Доходи від угод Аян спрямовував до КВІР.

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  • 09.12.2022 11:56
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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