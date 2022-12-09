Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози

Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози

Відмова Моді від зустрічі з Путіним не означає погіршення стосунків з Росією

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом Володимиром Путіним, яка мала відбутися у грудні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За його словами, російсько-індійський саміт, який відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу – під час пандемії-2020, – цього разу не відбудеться через загрози Путіна застосувати ядерну зброю в Україні.

Це не означає погіршення відносин Росії та Індії. Співрозмовник видання зазначив, що вони залишаються міцними, але Моді вважає, що зустріч із російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Російський чиновник на умовах анонімності підтвердив Bloomberg скасування саміту. За його словами, про те, що це станеться, стало зрозуміло ще у вересні, на саміті ШОС в Узбекистані, де Моді закликав Путіна шукати миру з Україною та заявив, що нинішня епоха – «не епоха війни».

  • 32
  • 09.12.2022 15:21
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
17:46
Гіркін визнав неминучість поразки у війні з Україною та зібрався у політику
Україна
15:55
Переговори тривають: Німеччина поки не ухвалила рішення щодо танків Leopard 2 для України
Світ
15:54
Сборная Хорватии остановила японцев в 1/8 финала ЧМ
Світ
15:43
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Світ
15:21
Прем'єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози
Україна
14:56
Сальдо заявив, що Путін збудує нове місто на Арабатській стрілці
Світ
13:02
Росія передислокувала стратегічну авіацію після вибухів на аеродромах
Світ
11:56
США ввели санкції проти наближеного до Ердогана турецького бізнесмена
Світ
11:35
Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав Саудівську Аравію і заявив про "нову еру"
Світ
10:59
Матері дітей Шойгу закрили в'їзд до Шенгенської зони
Україна
10:19
СБУ повідомила про підозру ректору Почаївської духовної семінарії УПЦ
Україна
09:59
СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі
Світ
08:33
У російському Барнаулі палає шинний комбінат
Світ
08:22
На Сардинії зникла заарештована яхта російського олігарха
Світ
07:05
У Москві горить та вибухає ТЦ "Мега Хімки"

Головне

Світ
15:43
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Світ
15:21
Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози
Світ
11:35
Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав Саудівську Аравію і заявив про «нову еру»
Україна
09:59
СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі
Світ
07:05
У Москві горить та вибухає ТЦ «Мега Хімки»
Україна
14:09
Окупанти встановлюють Гради біля реактора Запорізької АЕС: готують обстріл Нікополя і Марганця
Світ
17:41
Путін знову заявив про загрозу ядерної війни
Світ
11:45
У Німеччині заявили про зрив держперевороту: можливий зв’язок змовників з Росією
Світ
09:19
Усі три атаки безпілотників на російські аеродроми організувала Україна, – The Washington Post
Світ
08:23
США мають намір домогтися виключення Росії з G20
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Гіркін визнав неминучість поразки у війні з Україною та зібрався у політику
Світ
09.12.2022 17:46
ТОР
Переговори тривають: Німеччина поки не ухвалила рішення щодо танків Leopard 2 для України
Україна
09.12.2022 15:55
ТОР
Сборная Хорватии остановила японцев в 1/8 финала ЧМ
Світ
09.12.2022 15:54

Популярне

ТОР
В Енгельсі після вибухів на аеродромі почалася паніка: губернатор заявив про загрозу паралічу роботи
08.12.2022 17:03
ТОР
У Москві горить та вибухає ТЦ «Мега Хімки»
09.12.2022 07:05
ТОР
У російському Барнаулі палає шинний комбінат
09.12.2022 08:33

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com