Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози

Відмова Моді від зустрічі з Путіним не означає погіршення стосунків з Росією

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом Володимиром Путіним, яка мала відбутися у грудні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чиновників, знайомих із ситуацією.

За його словами, російсько-індійський саміт, який відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу – під час пандемії-2020, – цього разу не відбудеться через загрози Путіна застосувати ядерну зброю в Україні.

Це не означає погіршення відносин Росії та Індії. Співрозмовник видання зазначив, що вони залишаються міцними, але Моді вважає, що зустріч із російським президентом зараз не принесе йому вигод.

Російський чиновник на умовах анонімності підтвердив Bloomberg скасування саміту. За його словами, про те, що це станеться, стало зрозуміло ще у вересні, на саміті ШОС в Узбекистані, де Моді закликав Путіна шукати миру з Україною та заявив, що нинішня епоха – «не епоха війни».