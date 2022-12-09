Сборная Хорватии остановила японцев в 1/8 финала ЧМ

Сборная Японии, удивившая футбольную общественность своим выступлением на групповом этапе Чемпионата мира, едва не совершила очередную сенсацию. Азиатская команда сыграла вничью с хорватами в 1/8 финала, но затем все же уступила в серии пенальти.

Подопечные Златко Далича пробились в четвертьфинал мундиаля, где их ждет встреча с главными фаворитами этого Чемпионата мира — бразильцами. Читайте прогнозы от профессиональных экспертов на этот поединок на сайте Tips, и вы узнаете, за счет чего хорваты могут одолеть «селесао».

Оппонентами сборной Бразилии по 1/4 финала могли стать японцы. По крайней мере, к началу второго тайма именно «синие самураи» вели в счете. На 43-й минуте после розыгрыша углового мяч попал к Даидзэну Маэде, и форвард «Селтика» успешно пробил мимо Ливаковича.

Равенство в счете было восстановлено на 55-й минуте. Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич забил головой после подачи Деяна Ловрена.

Основное, а затем и дополнительное время завершились вничью, после чего встреча перешла в серию пенальти. Героем послематчевых 11-метровых стал вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович. Игрок парировал три из четырех ударов японцев. Благодаря этому его партнерам было достаточно забить три гола, чтобы завершить серию досрочной победой.