Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців
Після введення європейського ембарго та стелі цін вартість нафти Urals — основного сорту Росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — звалилася до $43,72 за барель.
За даними Argus, у середу, 7 грудня, саме стільки коштували партії з відвантаженням з порту Приморськ.
З початку листопада вартість Urals впала майже вдвічі, а її дисконт до північноморського сорту Brent перевищив 40%, хоча місяць тому тримався на рівнях трохи більше 20%.
У результаті ключова російська марка торгується на рівнях значно нижче за цінову стелю $60 за барель, який ввели країни G7.
«Клієнтів на Urals немає, тому ціни доводиться знижувати, щоб залучити покупців на великі обсяги», – пояснив аналітик Argus Майкл Каролан.
За його словами, причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців.
Цілком відмовилися від морських поставок російської нафти Польща, Німеччина, Швеція, Великобританія, Франція, Фінляндія, Румунія та Литва.
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- 09.12.2022 15:43
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