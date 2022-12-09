Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців

Причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців

Після введення європейського ембарго та стелі цін вартість нафти Urals — основного сорту Росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — звалилася до $43,72 за барель.

За даними Argus, у середу, 7 грудня, саме стільки коштували партії з відвантаженням з порту Приморськ.

З початку листопада вартість Urals впала майже вдвічі, а її дисконт до північноморського сорту Brent перевищив 40%, хоча місяць тому тримався на рівнях трохи більше 20%.

У результаті ключова російська марка торгується на рівнях значно нижче за цінову стелю $60 за барель, який ввели країни G7.

«Клієнтів на Urals немає, тому ціни доводиться знижувати, щоб залучити покупців на великі обсяги», – пояснив аналітик Argus Майкл Каролан.

За його словами, причина депресії на ринку Urals – втрата європейських покупців.

Цілком відмовилися від морських поставок російської нафти Польща, Німеччина, Швеція, Великобританія, Франція, Фінляндія, Румунія та Литва.