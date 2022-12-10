Заарештовано віце-президентку Європарламенту: підозрюють в отриманні хабара від Катару через ЧС-2022

Єва Кайлі – член грецької соціалістичної партії PASOK

Поліція Бельгії провела обшуки та заарештувала чотирьох осіб, близьких до керівництва Європарламенту, зокрема віце-президентку Єву Кайлі за підозрою у корупції.

Про це повідомило Le Soir.

Затриманих підозрюють у корупції та лобіюванні інтересів Катару через проведенням там чемпіонату світу з футболу. Під час обшуків поліція вилучила близько 600 тисяч євро готівкою.

Єва Кайлі – член грецької соціалістичної партії PASOK. Грецька преса вже опублікувала заяву PASOK про виключення Кайлі з партії у зв’язку зі звинуваченням у корупції.

Раніше на зустрічі з міністром праці Катару Єва Кайлі назвала Катар «передовою країною щодо прав трудящих», незважаючи на численні заяви міжнародних інстанцій щодо порушень прав робітників під час будівництва в Катарі олімпійських об’єктів.