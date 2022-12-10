Вночі південь України атакували іранські дрони

Повітряні сили збили 10 з 15 іранських "мопедів"

Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Підрозділами повітряного командування «Південь» збито десять з п’ятнадцяти ворожих дронів-камікадзе.

Безпілотники летіли на Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.

В ОК «Південь» уточнили, що сили ППО збили 4 «Shahed-136″ над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.

За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, в результаті атаки дронів було влучання в об’єкти енергетики.