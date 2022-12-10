Вночі південь України атакували іранські дрони
Повітряні сили збили 10 з 15 іранських "мопедів"
Вночі, 10 грудня, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе "Shahed-136/131" іранського виробництва.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Підрозділами повітряного командування «Південь» збито десять з п’ятнадцяти ворожих дронів-камікадзе.
Безпілотники летіли на Херсонщину, Миколаївщину та Одещину.
В ОК «Південь» уточнили, що сили ППО збили 4 «Shahed-136″ над Херсонщиною, 4 – над Миколаївщиною, 2 – над Одещиною.
За словами керівниці пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталії Гуменюк, в результаті атаки дронів було влучання в об’єкти енергетики.
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- 10.12.2022 08:29
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