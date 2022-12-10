Росія все більше переходить на іранську зброю

Російські військові дедалі більше покладаються на системи озброєнь іранського виробництва через виснаження свого арсеналу високоточних систем озброєння.

Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

NBC News 9 грудня повідомила з посиланням на високопосадовців адміністрації президента США, що Росія, можливо, надає Ірану передову військову техніку та компоненти, включаючи гелікоптери та системи протиповітряної оборони, в обмін на високоточні системи озброєння.

Офіційні особи уточнили, що Росія може відправити Ірану літаки Су-35 протягом наступного року і що, можливо, прагне створити спільну російсько-іранську виробничу лінію для безпілотних систем в Російській Федерації.

В ISW нагадали, що представники американської розвідки заявляли 19 листопада про завершення угоди між російськими та іранськими чиновниками щодо виробництва іранських безпілотників на російській території.

Також аналітики звернули увагу на те, що вантажні літаки ВПС Ірану відновили польоти до Москви 8 грудня після короткої перерви.

За інформацією ISW, заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил Ірану генерал-міністром Мохаммадом Багері у Тегерані 3 грудня, ймовірно, для подальшого обговорення продажу іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні.