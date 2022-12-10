Росія зажадала від Німеччини та Франції репарацій «жителям Донбасу»

Росія зажадала від Німеччини та Франції репарацій «жителям Донбасу»
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Німеччина та Франція мають виплатити репарації мешканцям Донбасу після заяви екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо мінських угод.

Свою думку він висловив у Telegram.

«Після визнання Ангели Меркель Берлін та Париж несуть моральну та матеріальну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Їм доведеться виплатити компенсації мешканцям Донбасу за вісім років геноциду та завданих збитків. Але це лише початок», – сказав Володін.

Раніше в інтерв’ю газеті Die Zeit Меркель заявила, що Мінські угоди підписувалися для того, щоб дати Києву час та допомогти йому стати сильнішими.

На думку Володіна, підписанти мінських домовленостей — Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Петро Порошенко — скоїли «злочин» і мають понести відповідальність.

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  • 10.12.2022 10:05
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