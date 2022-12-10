Росія зажадала від Німеччини та Франції репарацій «жителям Донбасу»

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Німеччина та Франція мають виплатити репарації мешканцям Донбасу після заяви екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо мінських угод.

Свою думку він висловив у Telegram.

«Після визнання Ангели Меркель Берлін та Париж несуть моральну та матеріальну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Їм доведеться виплатити компенсації мешканцям Донбасу за вісім років геноциду та завданих збитків. Але це лише початок», – сказав Володін.

Раніше в інтерв’ю газеті Die Zeit Меркель заявила, що Мінські угоди підписувалися для того, щоб дати Києву час та допомогти йому стати сильнішими.

На думку Володіна, підписанти мінських домовленостей — Ангела Меркель, Франсуа Олланд та Петро Порошенко — скоїли «злочин» і мають понести відповідальність.