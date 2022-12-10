Росія може отримувати зброю у Південної Африки, – The Telegraph

Російське вантажне судно в порту Кейптауна

Депутати південноафриканського парламенту зажадали від уряду пояснень, чи продає він зброю Росії після того, як російське вантажне судно, що знаходиться під санкціями, пришвартувалося на базі військово-морських сил поблизу Кейптауна.

Про це повідомило The Telegraph.

Як повідомила південноафриканська газета Daily Maverick із посиланням на місцевих свідків, які сфотографували судно в порту, було помічено, як воно розвантажувало, а потім приймало вантаж під час одного з регулярних відключень електроенергії, які стосуються країни.

Свідки також бачили, як судно вийшло з порту близько 6:30 ранку в п’ятницю, повідомляють місцеві ЗМІ. Транспондер корабля був вимкнений пізніше в п’ятницю, це означає, що його точне місцезнаходження було невідоме.

Кобус Маре, речник опозиційної DA, заявив, що написав міністру оборони Танді Модісе вимогу щодо пояснень.

“Міністр повинен пояснити південноафриканцям, що робить російський корабель, який перебуває під санкціями, на військово-морській базі Саймонс-Таун і чому навколо нього стільки таємниць”, — сказав він у заяві.

Міністерство оборони Південної Африки не прокоментувало візит корабля.