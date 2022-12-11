Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
У Мелітополі ввечері 10 грудня пролунало 12 вибухів
Внаслідок вчорашніх точкових ударів по окупантам в Мелітополі загинуло близько 200 загарбників.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Також, за його словами, є й багато поранених.
Вибухи в місті пролунали в декількох локаціях, які були місцями скупчення росіян.
“Місцеві жителі повідомляють:
▪️За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів.
▪️Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
▪️«Швидкі» їдуть з різних частин Мелітополя – не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони.
▪️Не всім оркам дорога до лікарень. Деякі «швидкі» завертають до моргу”, – написав Федоров.
Як повідомляли Vlasti, увечері 10 грудня в окупованому Мелітополі прогриміло близько 12 потужних вибухів, які було чути у всіх районах міста.
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- 11.12.2022 07:43
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