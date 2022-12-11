Спроба України звільнити Крим може призвести до ядерної війни, – The Washington Post

Деокупація Криму може призвести до ядерної війни

На Заході політики побоюються, що будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Про це написала The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе своїх російських загарбників.

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«Його повернення означатиме відновлення справжнього миру. Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце — у містах і селах Криму», – заявив він у жовтні.

Але для Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, що він не потерпить.

Видання зазначає, що надія України відвоювати Крим довго здавалася надуманою фантазією, але нещодавні перемоги Києва на полях битв і помилки Москви раптом зробили це правдоподібним — можливо, небезпечним.

Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про відмову від претензій України на Крим в угоду Росії може стати основою для дипломатичного припинення війни. Українці відкидають цю ідею як небезпечно наївну, тоді як росіяни кажуть, що не задовольняться тим, що вже є їхнім.

“Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття”, – зазначило видання.