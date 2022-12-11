На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ

На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ

Окупанти очікують на наступ ЗСУ з моря

На одному із пляжів північно-західного узбережжя Криму з'явилися окопи.

Про це повідомило Bild із посиланням на кримські Telegram-канали.

Видання припустило, що будівництво таких оборонних укріплень робиться для того, щоб запобігти можливій військово-морській операції ЗСУ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Кадри, на яких зафіксовано окопи, зроблено недалеко від селища Чорноморське. Безпосередньо по воді від нього до Одеси — приблизно 200 кілометрів.

Користувачі в соціальних мережах жартують, що російська армія готується до свого «Дня Д», як зазвичай називають операцію з висадки союзних військ у Нормандії 1944 року. Тоді гітлерівські війська також рили окопи вздовж пляжів, проте зазнали поразки.

Військові аналітики зазначають, що зараз підрозділи ЗС РФ у Криму сконцентровані навколо міст Генічеськ та Армянськ — поряд з ними два вузькі миси, які з’єднують Крим із материковою частиною України. Якщо ЗСУ наступатимуть суходолом, то заходити на територію півострова українським військовим доведеться саме тут.

  • 76
  • 11.12.2022 14:14
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
15:07
Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Україна
14:14
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Світ
11:40
Спроба України звільнити Крим може призвести до ядерної війни, - The Washington Post
Світ
10:32
Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
Світ
08:41
Уболівальники збірної Марокко влаштували заворушення у Парижі після перемоги їхньої команди над Португалією
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Світ
18:57
Росія може отримувати зброю у Південної Африки, - The Telegraph
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, - Данілов
Світ
12:51
Рейтинг Путіна продовжує падати: росіяни сподіваються на Лаврова
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Світ
10:29
Війна в Україні може перерости у війну між НАТО та Росією, - Столтенберг
Світ
10:05
Росія зажадала від Німеччини та Франції репарацій "жителям Донбасу"
Світ
09:31
Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії

Головне

Світ
13:45
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Україна
07:43
Удари по окупантах в Мелітополі: близько 200 загиблих і багато поранених
Україна
20:00
У Мелітополі пролунала серія потужних вибухів
Україна
18:17
Ми будемо здатні на все і не будемо ні в кого питати, де бити ворога, – Данілов
Світ
11:36
Білорусь погодилася на транзит зерна з України без жодних попередніх умов
Світ
09:31
Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії
Світ
15:43
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
Світ
15:21
Прем’єр Індії скасував зустріч із Путіним через ядерні загрози
Світ
11:35
Сі Цзіньпін вперше за шість років відвідав Саудівську Аравію і заявив про «нову еру»
Україна
09:59
СБУ проводить обшуки в Свято-Покровському соборі у Борисполі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Бундесвер почне підготовку до передачі Польщі систем Patriot наступного тижня
Світ
11.12.2022 15:07
ТОР
На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ
Україна
11.12.2022 14:14
ТОР
Німеччина пообіцяла Україні більше зброї, переговори щодо танків продовжуються
Світ
11.12.2022 13:45

Популярне

ТОР
Ціна російської нафти впала до $43: немає покупців
09.12.2022 15:43
ТОР
Ердоган запропонував качати в Європу газ в обхід Росії
10.12.2022 09:31
ТОР
Японія збирається розмістити гіперзвукові ракети за 40 кілометрів від Росії.
11.12.2022 10:32

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com