На кримських пляжах почали рити окопи: окупанти бояться військово-морської операції ЗСУ

Окупанти очікують на наступ ЗСУ з моря

На одному із пляжів північно-західного узбережжя Криму з'явилися окопи.

Про це повідомило Bild із посиланням на кримські Telegram-канали.

Видання припустило, що будівництво таких оборонних укріплень робиться для того, щоб запобігти можливій військово-морській операції ЗСУ.

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Кадри, на яких зафіксовано окопи, зроблено недалеко від селища Чорноморське. Безпосередньо по воді від нього до Одеси — приблизно 200 кілометрів.

Користувачі в соціальних мережах жартують, що російська армія готується до свого «Дня Д», як зазвичай називають операцію з висадки союзних військ у Нормандії 1944 року. Тоді гітлерівські війська також рили окопи вздовж пляжів, проте зазнали поразки.

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Військові аналітики зазначають, що зараз підрозділи ЗС РФ у Криму сконцентровані навколо міст Генічеськ та Армянськ — поряд з ними два вузькі миси, які з’єднують Крим із материковою частиною України. Якщо ЗСУ наступатимуть суходолом, то заходити на територію півострова українським військовим доведеться саме тут.