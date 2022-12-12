Відновлення продажів у ЖК в Одесі

У другій половині 2022 року забудовники поновили роботу на п'ятій частині майданчиків в Україні.

Йдеться в основному про безпечніші області: Луцьку, Львівську, Одеську. Зупинені раніше продажі стартували з новим ентузіазмом, місцеві жителі та переселенці викуповують комфортабельні квартири для особистого проживання та вигідного вкладення грошей.

Переваги житлових комплексів

Новий тип забудови набув популярності після значного зниження цін. У 2018 році вийшли нові будівельні норми, згідно з якими всі новобудови мають бути обладнані паркуванням та безпечними зонами. Відповідно через загальне зростання вимог ЖК перейшли з елітних до класу «комфорт». Але різниця з типовою забудовою все ж таки є, що можна розглянути на прикладі https://dom.ria.com/uk/novostroyka-zhk-olympyiskyi-6175/.

Він повністю закінчений, тому плюси та мінуси видно неозброєним оком. В тому числі:

Стелі вищі за стандартні (3 м). Використання вентильованого фасаду (натуральний камінь та керамограніт). Звукоізоляційний шар у стяжці підлоги та стінах. Європейський дизайн з широкими коридорами та великими кухнями. Обов’язкова наявність комор та балконів (або терас). Якісні енергозберігаючі склопакети. Автономне опалення зі сталевими ергономічними радіаторами. Наявність систем безпеки та протипожежного попередження. Використання одного чи кількох безшумних ліфтів на під’їзд.

Вартість квартир у житлових комплексах практично вдвічі перевищує ціни на вторинному ринку, за винятком варіантів без ремонту. Тут ціна приблизно однакова. Підвищення цілком виправдане, адже покупцям не доведеться проводити додаткові роботи, хіба що косметичний ремонт під власний смак.

У новобудовах спочатку проведено комунальні послуги та покращення. В тому числі високоякісна система вентиляції, утеплення зовнішніх стін та надійна звукоізоляція. У вартість входить облаштування прибудинкової території. На ній обов’язково є дитячий майданчик, підземний або наземний паркінг та місце для прогулянок.

Особливості вибору ЖК для покупки житла

Вартість квадратного метра може коливатись залежно від додаткових факторів. Враховують престижність району, інфраструктуру навколо, кількість послуг, що входять до комплекту. Розташування поруч з історичним центром міста автоматично підвищує цінник щонайменше на третину.

У зв’язку з подіями, що відбуваються в країні, найбільш популярними стали комплекси, віддалені від важливих об’єктів інфраструктури. При цьому через особливості ринку з початку року вартість м2 в Одесі знизилася в середньому на 5,7%. Наприклад, той же ЖК Олімпійський, згаданий вище, розташований недалеко від берегової лінії та Дендропарку, але подалі від різних адміністрацій та департаментів.

Покупці враховують:

Наявність та кількість видів громадського транспорту. Розгорнуту навколишню інфраструктуру. Наявність вільних зелених куточків (парків, скверів). Крокова доступність державних установ. Наявність шкіл, садків, клінік. Оформлення прибудинкової території. Наявність чи відсутність магазинів ділових центрів у самій будівлі. Репутацію та досвід роботи забудовника. Рівень готовності будівлі, якщо вона будується.

Стадія готовності будинку на момент покупки може стати ключовим фактором. Квартира на стадії котловану приблизно на третину дешевша вже готової до заселення нерухомості. Однак ризики зростають, адже з різних причин будинок можуть не добудувати. Вибір залишається за клієнтом, хоча завжди можна знайти надійного забудовника з гарною репутацією.